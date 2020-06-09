Детский омбудсмен объяснила, почему ребенок должен воспитываться в традиционной семье

Ребенок должен воспитываться в традиционной семье, которая была создана мужчиной и женщиной, уверена детский омбудсмен в Ростовской области Ирина Черкасова.

Ролик об усыновлении ребенка гомосексуальной парой ранее был опубликован Федеральным агентством новостей. Он посвящен поправке к Конституции, которая закрепляет защиту института брака, как союза мужчины и женщины.

Черкасова считает, что вариант, когда оба родителя в семье одного пола, для воспитания ребенка недопустим. Она отметила, что власти РФ и общественность придерживаются традиционных семейных ценностей. Информацией об этом поделилось издание "ПолитЭксперт".

Для нормального развития ребенка, по словам омбудсмена, необходимы папа и мама. В становлении подрастающего поколения это играет важную роль.

"Чтобы они были умные, культурно развитые, здоровые - для этого нужно начало и мужское, и женское", - подчеркнула Черкасова.

Россияне смогут проголосовать за поправки в Конституцию с 25 июня по 1 июля. Даты голосования были объявлены российским президентом Владимиром Путиным. В числе предлагаемых изменений: защита института брака, как союза мужчины и женщины, ежегодная индексация пенсий и гарантированная адресная социальная поддержка.