Мирные жители района Салах ад-Дин якобы нашли в мечети "Ан-Нафати" банки из-под тушенки и националистическую надпись на стене. Об этом сообщило Федеральное агентство новостей.

Данная провокация готовилась примерно три недели. В ней могут быть замешаны украинские националисты. Сотрудники ФАН детально изучили данный информационный вброс и пришли к выводу, что это очередная провокация. Отмечается, что один из организаторов был "знатоком" националистических движений.

Также известно, что мечеть, где якобы нашли националистские записи, находится под контролем так называемого Правительства национального согласия около трех недель. Подчеркивается, что 22 мая мечеть уже была под контролем протурецких боевиков, а наступление на данном участке началось 21 мая. Соответственно, если бы надписи были уже тогда, в Сети кадры появились бы значительно раньше.

Содержание текста националистических надписей указывает, что их действительно сделал носитель русского языка. Вероятнее всего, это люди украинского происхождения. Данный факт подтверждают сделанные ранее видеокадры, где украинские снайперы переговариваются, записывая передвижения людей через оптический прицел.

Представителям ПНС понадобилось несколько недель, чтобы «найти» надписи в "Ан-Нафати". Тот факт, что фото появились спустя столько дней после установления контроля, указывает, что для подготовки данной провокации потребовалось время на поиски консервов и человека, знающего о национализме. Отмечается, что одна из банок была из-под трески, что не характерно для "сухпайка" во время жаркой погоды.

Террористы ПНС уже не раз пытались доказать "вмешательство" сотрудников ЧВК "Вагнера" на стороне Ливийской национальной армии. Они использовали украинские документы, выданные на имя Левченко Инны Николаевны из Луганской области. Однако на фотографии в паспорте был мужчина восточной внешности. Таким образом, очередной вброс представителей ПНС с намерением найти "след" ЧВК "Вагнера" в Ливии оказался неудачным.