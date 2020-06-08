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Оперштаб: число умерших с коронавирусом в Москве за сутки достигло 59 человек
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23:29   8 Июня 2020
Общество

Оперштаб: число умерших с коронавирусом в Москве за сутки достигло 59 человек

Оперштаб: число умерших с коронавирусом в Москве за сутки достигло 59 человек

Общее число умерших в Москве достигло 3029. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19

Штаб информирует, что за день скончались 59 пациентов. У них была подтверждена пневмония и был получен положительный результат тестов на коронавирус. Таким образом, общее число скончавшихся в столице достигло 3029.

Московский оперштаб напоминает, что пли любых симптомах ОРВИ нужно оставаться дома. Не рекомендуется заниматься самолечением, при симптомах следует вызывать врача.

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Автор: Яна Либерман
#москва #коронавирус

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