Оперштаб: число умерших с коронавирусом в Москве за сутки достигло 59 человек

Общее число умерших в Москве достигло 3029. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19

Штаб информирует, что за день скончались 59 пациентов. У них была подтверждена пневмония и был получен положительный результат тестов на коронавирус. Таким образом, общее число скончавшихся в столице достигло 3029.

Московский оперштаб напоминает, что пли любых симптомах ОРВИ нужно оставаться дома. Не рекомендуется заниматься самолечением, при симптомах следует вызывать врача.