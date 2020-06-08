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Леткова считает наличие у ребенка однополых родителей "абсолютным извращением"

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22:39   8 Июня 2020
Общество

Леткова считает наличие у ребенка однополых родителей "абсолютным извращением"

Леткова считает наличие у ребенка однополых родителей "абсолютным извращением"

Ребенок не должен иметь двух пап или двух мам. Наличие однополых родителей является абсолютным извращением, считает председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ (АРКС) Ольга Леткова.

Ролик, созданный Федеральным агентством новостей и посвященный поправкам в Конституцию РФ, вызвал небывалый ажиотаж. На его авторов с различными обвинениями обрушилась либеральная общественность. Леткова выступила категорически против идеи усыновления детей мужчинами или женщинами нетрадиционной ориентации.

Глава АРКС убеждена, что с этим вопросом нужно определиться очень четко. Поэтому и нужна соответствующая поправка в Основной закон страны.

"У ребенка не должно быть два папы, две мамы, родитель номер один и родитель номер два. Это все извращение", - подчеркнула Леткова.

Голосование по поправкам в Конституцию стартует в РФ 25 июня и продлится до 1 июля. В числе изменений предлагается узаконить защиту института брака как союз мужчины и женщины, а также установить создание условий для достойного воспитания детей в семье.

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Автор: Яна Либерман
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