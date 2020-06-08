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22:06   8 Июня 2020
Политика

Рожин: контрудар "Сил Тигра" сорвет планы террористов на юге Идлиба

Рожин: контрудар "Сил Тигра" сорвет планы террористов на юге Идлиба

Бойцы "Сил Тигра", которыми руководит генерал Сухейль аль-Хасан, способны сорвать планы террористов на юге сирийского Идлиба. В этом убежден военный эксперт Борис Рожин.

Значительные силы сирийского генерала в настоящее время сосредоточены в районе Маарет ан-Нумана. В течение недели к ним поступали подкрепления. "Силы Тигра" готовят контрудар в западном направлении, который, по мнению Рожина, позволит "вымести" террористов из демилитаризованной зоны.

Боевики, по словам эксперта, сами нарушают перемирие в Идлибе. Турция взятые на себя обязательства выполнить не смогла. Это доказывает, что вооруженные формирования Анкара не контролирует. Сложившаяся ситуация развязывает главе САР Башару Асаду и Сухейлю руки, чтобы провести локальную операцию. Информацией об этом поделилось Федеральное агентство новостей.

Рожин отметил, что разговоры о силовой зачистке демилитаризованной зоны к югу от М-4 шли уже давно. Москва при этом строго придерживалась соглашений, заключенных главами РФ и Турции, ожидая от Анкары решительных действий.

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Автор: Юлия Яковлева
#сирия #идлиб #силы тигра

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