Будущие поколения важно оградить от ситуаций, когда гей-пары могут усыновить ребенка в детдоме, подчеркнула депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Российское общество, по ее убеждению, не должно терять свои ценности, в том числе семейные, которые предполагают союз только женщины и мужчины. На фоне трендов, которые задают западные приверженцы толерантности, наши представления об институте брака выглядят едва ли не варварскими. Однако нет ничего нормального в том, чтобы навязывать маленьким детям чуждую им манеру поведения.

Очевидно, что два папы не могут воспитать мальчика настоящим мужчиной, как и две мамы — достойную женщину. Необходимо защищать неотъемлемые ценности уже сейчас, чтобы в будущем Россия не изменила своим принципам в вопросах семьи и детства, отметила Бессараб в интервью iReactor.

Федеральное агентство новостей ранее опубликовало ролик о важности поправок к Конституции РФ, относящихся к защите детей. Поднятая тема вызвала большой резонанс в обществе, заставив многих всерьез задуматься, почему усыновление гей-парами недопустимо.