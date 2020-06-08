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21:06   8 Июня 2020
Общество

Бессараб призвала защитить традиционные ценности семьи через Конституцию для будущего

Бессараб призвала защитить традиционные ценности семьи через Конституцию для будущего

Будущие поколения важно оградить от ситуаций, когда гей-пары могут усыновить ребенка в детдоме, подчеркнула депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Российское общество, по ее убеждению, не должно терять свои ценности, в том числе семейные, которые предполагают союз только женщины и мужчины. На фоне трендов, которые задают западные приверженцы толерантности, наши представления об институте брака выглядят едва ли не варварскими. Однако нет ничего нормального в том, чтобы навязывать маленьким детям чуждую им манеру поведения.

Очевидно, что два папы не могут воспитать мальчика настоящим мужчиной, как и две мамы — достойную женщину. Необходимо защищать неотъемлемые ценности уже сейчас, чтобы в будущем Россия не изменила своим принципам в вопросах семьи и детства, отметила Бессараб в интервью iReactor.

Федеральное агентство новостей ранее опубликовало ролик о важности поправок к Конституции РФ, относящихся к защите детей. Поднятая тема вызвала большой резонанс в обществе, заставив многих всерьез задуматься, почему усыновление гей-парами недопустимо.

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Автор: Руслан Неглинный
#дети #геи #лгбт #однополые браки #усыновление

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