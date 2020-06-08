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21:05   8 Июня 2020
Экономика

Новак заявил о преждевременности прогнозов по августовским квотам нефтедобычи

Новак заявил о преждевременности прогнозов по августовским квотам нефтедобычи

Делать прогнозы по поводу продления договоренностей в рамках ОПЕК+ в августе пока рано, считает министр энергетики РФ Александр Новак.

Сейчас принято решение по июлю, на счет объемов сокращения добычи в августе можно будет говорить после мониторинга ситуации с восстановлением рынка и нефтяными запасами, передает слова Новака агентство ТАСС.

Цены на нефть рухнули после распада сделки ОПЕК+ в начале марта. Дальнейшее снижение стоимости топлива произошло на фоне падения спроса на сырье из-за пандемии коронавируса.

Новые соглашения по сокращению добычи природного ресурса должны стабилизировать ситуацию на рынке черного золота.

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Автор: Василий Пименов
#новак #нефтедобыча

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