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20:55   8 Июня 2020
Россия

Эксперты рассказали об опасностях усыновления детей однополыми парами

Эксперты рассказали об опасностях усыновления детей однополыми парами

Усыновление детей гей-парами в России грозит смещением всех систем ценностей и основ, на которых держится государство. Такое мнение в беседе с «Политикой Сегодня» выразил политолог, член ОП РФ Борис Якеменко.

«Принципиально важно, чтобы этого не было. Тем более в России, которая остается бастионом, который не сдался, как Европа, на милость этим новомодным тенденциями. <…>. Это грозит фундаментальным разрушением всех основ. Если рушится семья, которая построена на системе иерархии мужчины и женщины, то дальше рушится государство», — убежден общественник.

Ранее ролик Федерального агентства новостей о поправке в Конституцию РФ, которая закрепляет понятие брака как «союза только между мужчиной и женщиной», вызвал широкий резонанс. ЛГБТ-сообщество осудило его и заявило, что геи не собираются наряжать усыновленных мальчиков в женскую одежду.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку после жалобы москвички, которая познакомилась в сети с пользователем под женским ником. В ходе общения выяснилось, что это мужчина-транссексуал. Он рассказал, что воспитывает сына и заставляет его ходить по дому в девчачьих платьях.

Эксперты рассказали об опасностях усыновления детей однополыми парами

 «Усыновление однополыми семьями — это воплощение одного из самых тяжких грехов, который когда-либо существовал. Напрасно думать, что это просто такая толерантная игра, отклик на какие-то толерантные тенденции. Ничего подобного!», — подчеркнул эксперт.

Любому ребенку нужно, чтобы его воспитывали и папа, и мама, говорит психолог, социальный педагог Татьяна Курмангалиева. В противном случае, велик риск психологической травмы или комплексов.

«Я часто работаю с детьми, воспитанными, по сути, в однополых семьях, то есть мамой и бабушкой. Две, даже замечательных женщины, не могут заменить одного отца. Не в том смысле, что он жизненно нужен, а в том, что ребенок хочет, чтобы у него был папа. Рано или поздно все дети узнают, что у других детей есть мама и папа. А если у него папы или мамы нет, то тут же появляется риск психологической травмы или комплексов. А вот что такое два папы и ни одной мамы я даже представить не могу», — объясняет специалист.

Эксперты рассказали об опасностях усыновления детей однополыми парами

Психолог согласилась с исследованиями, которые показывают проблемы у детей, растущих в однополых семьях. Речь идет о работе профессора социологии Техасского университета Марка Регнеруса «Как отличаются взрослые дети, родители которых имеют однополые отношения» в рамках научного проекта «Новые структуры семьи» (NFSS).

В 2012 году ученый выяснил, что суицидальные наклонности проявились у 12 процентов воспитанников лесбийских пар и 24 процентов детей из гомосексуальных семей. Для сравнения, в традиционных полных или неполных семьях данный показатель составляет пять процентов. Регнерус также заявил, что 23 процента и 10 процентов респондентов, воспитанных в лесбийских и гей-семьях соответственно, подвергались сексуальному насилию со стороны родителей.

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Автор: Саида Габиева
#лгбт #усыновление #конституция рф

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