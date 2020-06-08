Политолог Захаров: ЛГБТ-тема должна быть под запретом в России

Видеоролик, подготовленный редакцией ФАН, об усыновлении парой с нетрадиционной сексуальной ориентацией мальчика задал правильный тон проблеме однополых браков, заявил политолог Дмитрий Захаров.

Telegram-канал Mash ранее сообщил о жалобе жительницы Москвы в правоохранительные органы, которая общалась в социальной сети с пользователем, представившимся женщиной. В ходе переписки выяснилось, что он одевает своего сына в женские наряды.

Готовящаяся поправка к Конституции РФ предлагает закрепить брак как "союз между мужчиной и женщиной". Редакция ФАН выпустила ролик на эту тему, который активно начали обсуждать в Сети.

Политолог Дмитрий Захаров в комментарии NewInform указал, что тема ЛГБТ должна быть под запретом на территории РФ. По словам Захарова, моральные и этические нормы в России являются основой страны. Он порекомендовал посмотреть фильм Аркадия Мамонтова "Содом", который раскрывает эту тему.

Захаров указал, что каждый ребенок в России должен обладать правом претендовать на полноценную семью. Он добавил, что новые поправки к Конституции РФ навсегда лишат ЛГБТ-сообщество возможности развращать детей.

Ранее издание Nation News рассказало о подростке из ФРГ, который воспитывался в семье с родителями нетрадиционной сексуальной ориентации. По его словам, он пережил насилие в семье.