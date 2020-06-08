Агила Салех посетит Москву для переговоров по урегулированию кризиса в Ливии

Агила Салех посетит Москву, об этом сообщают журналисты al-Ain al-Ikhbaria.

Руководитель Палаты представителей Ливии Агила Салех посетит столицу России с официальным визитом для урегулирования ливийского кризиса. Председатель ливийской Палаты в апреле выступал с инициативой по дипломатическому урегулированию вопросов в североафриканском государстве.

Президента Египта объявил о "Каирской декларации", которая предполагает прекращение огня на всей территории Ливии, начиная с 8 июня. Правительство национального согласия отказалось поддерживать данное предложение и продолжает стрелять по мирным жителям.