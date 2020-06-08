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20:33   8 Июня 2020
Политика

Инфекционист Малинникова призвала соблюдать меры безопасности после снятия ограничений

Инфекционист Малинникова призвала соблюдать меры безопасности после снятия ограничений

Ограничения из-за пандемии COVID-19 на территории РФ постепенно снимаются, но это не повод отказаться от соблюдения мер предосторожности, указала главный инфекционист Министерства здравоохранения РФ, профессор Елена Малинникова.

Малинникова в ходе общения с корреспондентом Nation News заявила, что снижение заболеваемости COVID-19 в РФ, которое наблюдается в стране на сегодняшний день, не говорит о том, что таких случаев в России больше не регистрируется. Она подчеркнула, что гражданам необходимо соблюдать меры безопасности после того, как Правительство РФ снимет коронавирусные ограничения.

Собеседник вышеуказанного агентства отметила, что послабление тех или иных ограничительных мер связано с тем, что России необходимо жить дальше и продолжать развиваться экономически. Граждане должны продолжать соблюдать масочно-перчаточный режим.

В заключение Малинникова добавила, что контакты с людьми в общественных местах могут быть небезопасны и способствовать дальнейшему распространению COVID-19 в стране.

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Автор: Василий Пименов
#россия #ограничение #коронавирус

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