Выбор нового лозунга Трампа для президентской гонки осложнился протестами и пандемией

Попытку американского лидера Дональда Трампа определиться со своим предвыборным лозунгом для президентской гонки, которая пройдет в США в конце 2020 года, осложнила пандемия COVID-19 и недавние протесты в стране.

Президент США придумал новый лозунг "Переход к величию" (Transition to Greatness) и поинтересовался у аудитории, стоит ли ему участвовать в выборах с девизом "Сохранить Америку великой" (Keep America Great).

Опросы показывают, что почти две трети населения страны считают, что США находится на "неправильном пути". Интернет-магазин Трампа опирается на лозунг "Сохранить Америку великой". Глава США придумал его после консультаций со своими советниками, а также по результатам опроса крупных политических кампаний.

Советник Трампа сообщил, что президент США объявит о своем новом слогане, когда примет решение, пишет Dailymail.

На сегодняшний день перед Трампом стоит сложная задача по выбору правильной фразы в то время, когда в США бушуют протесты, пандемия COVID-19, а безработица находится на высоком уровне.