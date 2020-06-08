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20:32   8 Июня 2020
Политика

Выбор нового лозунга Трампа для президентской гонки осложнился протестами и пандемией

Выбор нового лозунга Трампа для президентской гонки осложнился протестами и пандемией

Попытку американского лидера Дональда Трампа определиться со своим предвыборным лозунгом для президентской гонки, которая пройдет в США в конце 2020 года, осложнила пандемия COVID-19 и недавние протесты в стране.

Президент США придумал новый лозунг "Переход к величию" (Transition to Greatness) и поинтересовался у аудитории, стоит ли ему участвовать в выборах с девизом "Сохранить Америку великой" (Keep America Great).

Опросы показывают, что почти две трети населения страны считают, что США находится на "неправильном пути". Интернет-магазин Трампа опирается на лозунг "Сохранить Америку великой". Глава США придумал его после консультаций со своими советниками, а также по результатам опроса крупных политических кампаний.

Советник Трампа сообщил, что президент США объявит о своем новом слогане, когда примет решение, пишет Dailymail.

На сегодняшний день перед Трампом стоит сложная задача по выбору правильной фразы в то время, когда в США бушуют протесты, пандемия COVID-19, а безработица находится на высоком уровне.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сша #выборы #трамп #лозунг

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