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20:29   8 Июня 2020
Общество

"Новая газета" и "Дождь" стали рассадником фейков о гибели Таушанкова

"Новая газета" и "Дождь" стали рассадником фейков о гибели Таушанкова

Оппозиционные издания, такие как "Новая газета" и "Дождь", стараются настроить россиян против росгвардейцев, публикуя откровенные фейковые материалы касательно гибели Владимира Таушанкова.

В ночь с 31 мая на 1 июня сотрудники Росгвардии в Екатеринбурге взяли штурмом квартиру 27-летнего Владимира Таушанкова, которого подозревали в разбойном нападении на магазин. Так как мужчина оказал вооруженное сопротивление и напал на силовиков, он был застрелен. 

Либеральные СМИ тут же принялись выставлять произошедшую ситуацию в удобном для себя свете, не стесняясь при этом манипулировать читательским мнением и жонглируя фактами, как им вздумается.

Стараясь как можно больше сгустись краски и выставить действия правоохранителей как неправомерные, журналисты "Дождя" заявили, что огонь сотрудники СОБРа открыли из-за кражи обоев. Материал был опубликован 2 июня. К тому моменту уже было известно, что действия росгвардейцев носили оборонительный характер из-за вооруженного нападения Таушанкова. 

Точно к таким же методам прибегли и корреспонденты "Новой газеты" в своей статье, снова сделав акцент на краже обоев, а не разбойном нападении, как было на самом деле, передает ФАН.

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Автор: Борис Нестеров
#дождь #новая газета #фейки

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