Федоров назвал недопустимой ситуацию, показанную в ролике ФАН об усыновлении геями

Видеоролик Федерального агентства новостей о паре геев, которая пришла усыновлять ребенка, должен заставить людей подумать о том, насколько важно сохранить традиционные ценности, заявил депутат Госдумы Евгений Федоров.

Видео, посвященное поправке к Конституции РФ, стало обсуждаемым в интернете. Граждане с разными точками зрения стали активно дискутировать на ранее неприметную тему. Видеоролик вышел очень поучительным и сможет заставить людей задуматься о сохранении традиционных ценностей в рамках Конституции, заявил депутат Евгений Федоров в интервью изданию "Слово и Дело".

"Это хороший ролик. Ведь мы бы реально к этому пришли, через год-два-три уже бы у нас были такие семьи. Поэтому, это надо останавливать", — считает депутат Госдумы.

Дети, растущие в нетрадиционных семьях, чаще всего становятся жертвами таких родителей. К примеру, сейчас сотрудники полиции ведут поиск отца-транссексуала, который вынуждал восьмилетнего ребенка надевать женские вещи. Об этом сообщал Telegram-канал Mash.

Голосование по поправкам к Конституции России пройдет с 25 июня по 1 июля. Одними из предложенных изменений в Основной закон страны будут: обязательная ежегодная индексация пенсий, гособеспечение доступности медобслуживания и многое другое. Также проект поправок предлагает закрепить понятие брака как союза мужчины и женщины.