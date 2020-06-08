Проект «Тибет»: КАМАЗ начал тестовый выпуск новых двигателей

Камский автомобильный завод начал в тестовом режиме производить двигатели для автомашин тяжелого семейства поколения К5.

Об этом сообщает пресс-служба завода, отмечая, что КАМАЗ собирается в рамках проекта «Тибет» выпустить широкую линейку двигателей мощностью от 380 лошадиных сил до 550, класса «Евро-5» и «Евро-6».

Основой конструкции этих двигателей стал дизель Р6, который адаптировали к условиям работы тяжеловозов.

«В линейку автомобилей тяжелого семейства войдут, напомним, самосвалы 6595, 65951 и 65952, а также седельный тягач 65956. Самосвал 65952 в настоящее время проходит серию испытаний на полигоне НАМИ», — говорится в сообщении.

Кроме того, пресс-служба предприятия уточняет, что главным в новых двигателях станет их ресурс – тяжелые грузовики с этими моторами смогут преодолевать 1,5 миллиона километров, при условии, что масло будет меняться после каждых сделанных 150 тысяч километров.

К настоящему моменту новый мотор уже обкатан и успешно прошел приемо-сдаточные испытания. Серийный выпуск двигателей для тяжелых грузовиков планируется начать с 2021 года.