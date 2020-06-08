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20:02   8 Июня 2020
Политика

Лавров и Чавушоглу по телефону обсудили проблемы Ливии

Лавров и Чавушоглу по телефону обсудили проблемы Ливии

Телефонные переговоры провели сегодня главы дипломатических ведомств Турции и России. Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили ряд вопросов региональной политики.

Перспективы взаимодействия Турции и России в условиях улучшения эпидемиологической обстановки в мире обсудили по телефону министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу. Как сообщается на официальном сайте МИД РФ, стороны также выразили желание содействовать мирному урегулированию ливийского конфликта.

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Автор: Юлия Яковлева
#лавров #ливия #чавушоглу

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