Лавров и Чавушоглу по телефону обсудили проблемы Ливии

Телефонные переговоры провели сегодня главы дипломатических ведомств Турции и России. Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили ряд вопросов региональной политики.

Перспективы взаимодействия Турции и России в условиях улучшения эпидемиологической обстановки в мире обсудили по телефону министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу. Как сообщается на официальном сайте МИД РФ, стороны также выразили желание содействовать мирному урегулированию ливийского конфликта.