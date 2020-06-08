Асад запустил кампанию по закупке пшеницы у фермеров по высоким ценам

Сирийский лидер Башар Асад начал кампанию по закупке пшеницы у фермеров в провинции Даръа. Закупки в текущем сельхоз сезоне произведены через некоторые центры в населенных пунктах Изра и Ас-Санамейн.

Провинция Даръа полностью готова к приемке зерна от фермеров: специалисты оборудовали лаборатории, склады, а также зернохранилища. В центре Ас-Санамейн зерно фасуют в мешки, а в Изре, наоборот, центр больше ориентирован на отгрузку зерна насыпными методами, пишет Федеральное агентство новостей.

Фермеры положительно оценили решение президента Сирийской Арабской Республики увеличить закупочную цену пшеницы в два раза, изначальная стоимость составляла 225 сирийских фунтов, теперь же 400 сирийских фунтов за килограмм.

Оплата за получение государственной пшеницы будет произведена моментально с помощью региональных отделений кооперативных сельскохозяйственных банков. Фермерам для уборки урожая предоставят все необходимое, и в первую очередь это будет горючее для комбайнов и ирригационных насосов.