Депутаты ГД РФ предлагают ввести лицензию на утилизацию шприцов и масок

Ситуация с коронавирусом привела к тому, что в России появляется множество использованных средств индивидуальной защиты, рассказал глава Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Маски, перчатки и респираторы можно перерабатывать для улучшения экологической обстановки, уточнил он. Для этого в ГД РФ предлагают специальные баки для утилизации средств защиты, однако этот процесс должен лицензироваться. Бурмаков объяснил это тем, что в связанной с утилизацией отходов деятельности часто работают шарлатаны.

Россиян могут призвать к выбрасыванию масок в специальные контейнеры, которые уже сейчас можно встретить в медицинских учреждениях, подчеркнул депутат. Парламентарии уже принялись разрабатывать соответствующий законопроект, пишет "Парламентская газета".