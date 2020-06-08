Психолог Зуев заявил, что ЛГБТ-сообществу плевать на детей

ЛГБТ-сообщество склонно скрывать и замалчивать реальные случаи, когда геи наряжают своих детей в женскую одежду. На детей им по сути дела плевать, обозначил психолог Сергей Зуев.

Ранее в Москве сотрудники правоохранительных органов начали проверку жалобы москвички, познакомившейся в Сети с мужчиной-транссексуалом, выдававшим себя женщиной и рассказавшим, что заставляет своего сына ходить по дому в девичьей одежде. Об этом информирует ФАН.

Новость вызвала большой ажиотаж в интернете. Те, кто неделю назад негативно высказался о скандальном ролике ФАН о поправке в Конституцию РФ, которая закрепляла понятие брака как "союза между мужчиной и женщиной", теперь может увидеть воочию, что такое может быть в жизни.

"Сначала общественность кричит о толерантности, а потом ужасаются детям в юбках. Это настоящая двуличность", — обозначил Зуев.

Такие случаи делают плохую рекламу ЛГБТ движению, соответственно, они пытаются такие эпизоды замалчивать. До детей им, по сути, дела нет, резюмировал психолог.

Ранее проживший в семье из двух пап подросток Олег поделился тем, что за жизнь столкнулся с изнасилованием, нетерпимостью другого мнения и избиением в своей семье, и полагает, что детдом все же лучше. Об этом сообщает Nation News.