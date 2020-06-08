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19:29   8 Июня 2020
Политика

Сияла: глава ПНС Ливии Файез Саррадж не собирался приезжать в Москву

Сияла: глава ПНС Ливии Файез Саррадж не собирался приезжать в Москву

Визит главы так называемого Правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа, о котором накануне заявил канал Al-Arabiya, вовсе не планировался. Недостоверность новости об этом подтвердил министр иностранных дел ПНС Ливии Мохаммед Сияла.

Отвергнувший "Каирскую декларацию" глава так называемого Правительства национального согласия Файез Саррадж вряд ли мог быть приглашен в Москву, которая эту декларацию поддержала. Однако канал Al-Arabiya распространил новость о визите Сарраджа в российскую столицу, в ответ на которую пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявил, что Владимир Путин не планировал встречи с главой ПНС.

После разъяснения министра иностранных дел ПНС Ливии Мухаммеда Сиялы, которое передает РИА Новости, стало ясным, что Al-Arabiya опубликовал недостоверную новость. Сияла лаконично подчеркнул об отсутствии в планах Сарраджа визита в Москву.

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Автор: Василий Пименов
#саррадж #пнс ливии

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