Пушков о реальном отношении немцев к США: у Германии накипело 

Американцы всеми своими действиями последних лет по отношению к ФРГ, похоже, переполнили чашу терпения, во всяком случае раньше со стороны немцев в адрес США не раздавалось таких резких высказываний, как сейчас.

Об этом российский сенатор Алексей Пушков написал в своем Telegram-канале, отвечая на пост политолога Александра Сосновского о реакции немецких политиков на заявление о том, что США частично выводят из Германии свой военный контингент.

«Не забудьте забрать с собой ваши атомные бомбы», — сказал министр-президент Тюрингии Бодо Рамелов, узнав, что США частично выводят свой военный контингент из Германии, — написал Сосоновский. — Карл Лаутербах, депутат бундестага, комментируя эту новость, обратился к Америке едко – «Мы не ваши вассалы». Похоже, что первым от айсберга «Америка» начнут откалываться европейские куски».

Развивая эту тему, Алексей Пушков заявил, что у Германии, по всей видимости, «накипело», учитывая, как неуважительно США относились к ним на протяжении последних лет. Российский сенатор напомнил об откровенном прослушивании Штатами телефонных разговоров федерального канцлера Германии, Франкфуртской биржи и еще полмиллиона немцев, за что Вашингтон до сих пор так и не извинился, а также о санкциях против компаний, участвующих в строительстве Северного потока – 2», об угрозах со стороны американского посла в Берлине, о решении США вывести из Германии части войск, не поставив об этом в известность германские власти.

«Навязывание американского сланцевого газа; односторонние решения США о выходе из сделки с Ираном и других соглашений — все это и многое другое похоже, переполнило чашу терпения», — продолжил Пушков.

По его словам, немецкие политики раньше не позволяли себе высказываться в адрес США так, как сейчас это делают Лаутербах и Рамелов.