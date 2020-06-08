Доктор рассказал о риске подхватить COVID-19 после снятия ограничений в Петербурге

Регионы постепенно снимают ограничительные меры в связи с COVID-19, однако это не значит, что опасность прошла. Россияне после месяцев пребывания дома забыли, что снятие ограничений не подразумевает халатное отношение к здоровью, своему и окружающих.

Об этом заявил профессор, врач-нарколог, доктор медицинских наук кафедры психиатрии и медицинской психологии СПбГУ Алексей Егоров. Он отметил, что сейчас выписываются из больниц людей меньше, чем заболевают инфекцией, поэтому пока еще рано говорить о бурных гуляньях. Егоров сказал, что лучше выехать на дачу или за город, а в магазинах пользоваться онлайн-доставкой, если есть такая возможность.

Врач объясняет халатность петербуржцев тем, что последние несколько месяцев они накопили внутренний стресс. Он добавил, что ни в коем случае нельзя снижать настороженность. Егоров также рекомендует менять защитные маски каждые два часа и дезинфицировать их, сообщают "Невские новости".