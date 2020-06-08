Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депутаты ГД РФ предлагают ввести лицензию на утилизацию шприцов и масок

Депутаты ГД РФ предлагают ввести лицензию на утилизацию шприцов и масок

 Психолог Зуев заявил, что ЛГБТ-сообществу плевать на детей

Психолог Зуев заявил, что ЛГБТ-сообществу плевать на детей
Сияла: глава ПНС Ливии Файез Саррадж не собирался приезжать в Москву

Сияла: глава ПНС Ливии Файез Саррадж не собирался приезжать в Москву

 Доктор рассказал о риске подхватить COVID-19 после снятия ограничений в Петербурге

Доктор рассказал о риске подхватить COVID-19 после снятия ограничений в Петербурге
Кедми: 2020 год станет концом американской гегемонии

Кедми: 2020 год станет концом американской гегемонии

 Politico: в Лондоне испугались сближения Москвы и Пекина в Арктике

Politico: в Лондоне испугались сближения Москвы и Пекина в Арктике
Депутаты ГД РФ предлагают ввести лицензию на утилизацию шприцов и масок

Депутаты ГД РФ предлагают ввести лицензию на утилизацию шприцов и масок

 Психолог Зуев заявил, что ЛГБТ-сообществу плевать на детей

Психолог Зуев заявил, что ЛГБТ-сообществу плевать на детей
Сияла: глава ПНС Ливии Файез Саррадж не собирался приезжать в Москву

Сияла: глава ПНС Ливии Файез Саррадж не собирался приезжать в Москву

 Доктор рассказал о риске подхватить COVID-19 после снятия ограничений в Петербурге

Доктор рассказал о риске подхватить COVID-19 после снятия ограничений в Петербурге
Кедми: 2020 год станет концом американской гегемонии

Кедми: 2020 год станет концом американской гегемонии

 Politico: в Лондоне испугались сближения Москвы и Пекина в Арктике

Politico: в Лондоне испугались сближения Москвы и Пекина в Арктике
19:05   8 Июня 2020
Политика

Доктор рассказал о риске подхватить COVID-19 после снятия ограничений в Петербурге

Доктор рассказал о риске подхватить COVID-19 после снятия ограничений в Петербурге

Регионы постепенно снимают ограничительные меры в связи с COVID-19, однако это не значит, что опасность прошла. Россияне после месяцев пребывания дома забыли, что снятие ограничений не подразумевает халатное отношение к здоровью, своему и окружающих.

Об этом заявил профессор, врач-нарколог, доктор медицинских наук кафедры психиатрии и медицинской психологии СПбГУ Алексей Егоров. Он отметил, что сейчас выписываются из больниц людей меньше, чем заболевают инфекцией, поэтому пока еще рано говорить о бурных гуляньях. Егоров сказал, что лучше выехать на дачу или за город, а в магазинах пользоваться онлайн-доставкой, если есть такая возможность.

Врач объясняет халатность петербуржцев тем, что последние несколько месяцев они накопили внутренний стресс. Он добавил, что ни в коем случае нельзя снижать настороженность. Егоров также рекомендует менять защитные маски каждые два часа и дезинфицировать их, сообщают "Невские новости".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#россия #егоров #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...