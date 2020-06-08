Бурматов назвал поправку по экологии настоящим прорывом

Поправки к Конституции РФ, за которые должны проголосовать россияне, относятся ко всем сферам жизни граждан и государства. Часть поправок относится к вопросам защиты окружающей среды и поддержания благоприятной экологической ситуации в России.

Забота о сохранении природного разнообразия нашей страны и создании благоприятных условий проживания россиян, включая устранение вредного воздействия на природу промышленных производств, станет одной из важных задач правительства РФ, как это записано в поправках к пункту "Е" статьи 114 Конституции РФ. Председатель комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с корреспондентом издания iReactor высоко оценил эти поправки.

Бурматов отметил, что возглавляемый им комитет долго добивался внесения именно этих поправок в главный закон нашей страны. Настоящим прорывом он считает внесение в текст поправок требование ответственного отношения к животным. Собеседник издания также подчеркнул, что принятие экологических поправок приведет к изменению более полусотни федеральных и региональных законов, что в свою очередь приведет к кардинальным переменам в области природопользования.

Для россиян важными также являются поправки, связанные с социальной сферой. Не стоит забывать и о национальной безопасности, которой посвящены запрет действий, направленных на изменение границы РФ, и закрепление мер по международному поддержанию мира.