Семья задержанного в Германии Казначеева уверена, что его подставили

Родственники задержанного в Германии российского диджея Дениса Казначеева уверены, что его подставили. Россиянин был арестован в Берлине по требованию США.

Денис Казначеев задержан за отмывание миллиона долларов в Даркнете за последние десять лет. Журналисты телеканала "360" взяли интервью у тети задержанного, и она сообщила, что считает племянника невиновным. Его преступление невозможно, заверяет женщина. По словам родственницы Казначеева, молодой человек жил на съемных квартирах за счет гонораров и испытывал трудности с деньгами.

Арест произошел неделю назад, в нем принимала участие полиция от имени Министерства юстиции США, которое требует незамедлительной экстрадиции. Музыканты настаивают на невиновности диджея, они создали онлайн-петицию и начали сбор денег.