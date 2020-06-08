Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депутаты ГД РФ предлагают ввести лицензию на утилизацию шприцов и масок

Депутаты ГД РФ предлагают ввести лицензию на утилизацию шприцов и масок

 Психолог Зуев заявил, что ЛГБТ-сообществу плевать на детей

Психолог Зуев заявил, что ЛГБТ-сообществу плевать на детей
Сияла: глава ПНС Ливии Файез Саррадж не собирался приезжать в Москву

Сияла: глава ПНС Ливии Файез Саррадж не собирался приезжать в Москву

 Доктор рассказал о риске подхватить COVID-19 после снятия ограничений в Петербурге

Доктор рассказал о риске подхватить COVID-19 после снятия ограничений в Петербурге
Кедми: 2020 год станет концом американской гегемонии

Кедми: 2020 год станет концом американской гегемонии

 Politico: в Лондоне испугались сближения Москвы и Пекина в Арктике

Politico: в Лондоне испугались сближения Москвы и Пекина в Арктике
Депутаты ГД РФ предлагают ввести лицензию на утилизацию шприцов и масок

Депутаты ГД РФ предлагают ввести лицензию на утилизацию шприцов и масок

 Психолог Зуев заявил, что ЛГБТ-сообществу плевать на детей

Психолог Зуев заявил, что ЛГБТ-сообществу плевать на детей
Сияла: глава ПНС Ливии Файез Саррадж не собирался приезжать в Москву

Сияла: глава ПНС Ливии Файез Саррадж не собирался приезжать в Москву

 Доктор рассказал о риске подхватить COVID-19 после снятия ограничений в Петербурге

Доктор рассказал о риске подхватить COVID-19 после снятия ограничений в Петербурге
Кедми: 2020 год станет концом американской гегемонии

Кедми: 2020 год станет концом американской гегемонии

 Politico: в Лондоне испугались сближения Москвы и Пекина в Арктике

Politico: в Лондоне испугались сближения Москвы и Пекина в Арктике
18:35   8 Июня 2020
Происшествия

Семья задержанного в Германии Казначеева уверена, что его подставили

Семья задержанного в Германии Казначеева уверена, что его подставили

Родственники задержанного в Германии российского диджея Дениса Казначеева уверены, что его подставили. Россиянин был арестован в Берлине по требованию США.

Денис Казначеев задержан за отмывание миллиона долларов в Даркнете за последние десять лет. Журналисты телеканала "360" взяли интервью у тети задержанного, и она сообщила, что считает племянника невиновным. Его преступление невозможно, заверяет женщина. По словам родственницы Казначеева, молодой человек жил на съемных квартирах за счет гонораров и испытывал трудности с деньгами.

Арест произошел неделю назад, в нем принимала участие полиция от имени Министерства юстиции США, которое требует незамедлительной экстрадиции. Музыканты настаивают на невиновности диджея, они создали онлайн-петицию и начали сбор денег.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#сша #россиянин #берлин #диджей #даркнет

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...