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18:27   8 Июня 2020
Экономика

Спад мировой экономики в 2020 году сравнили с послевоенным временем

Спад мировой экономики в 2020 году сравнили с послевоенным временем

Пандемия COVID-19 и введенные из-за нее ограничительные меры стали шоком для мировой экономики и погрузили ее в глубокую рецессию, считают аналитики Всемирного банка.

По итогам текущего года падение экономики может составить 5,2%, и это будет самый глубокий спад со времен Второй мировой войны, Более того, сокращение объемов производства на душу населения затронет наибольшую долю стран с 1870 года.

На фоне потрясений, повлиявших на внутренний спрос и предложение, торговлю и финансы, экономическая активность в государствах с развитой экономикой рухнет на 7%, а с формирующимся рынком — на 2,5%. Доходы людей снизятся на 3,6%, что будет означать погружение в бедность для миллионов людей.

Скорее всего, нынешний кризис оставит глубокие шрамы и станет причиной крупных общемировых проблем. Мировым регуляторам нужно быть готовыми к принятию дополнительных мер для поддержки экономик, резюмировали во Всемирном банке.

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Автор: Василий Пименов
#прогноз #мировая экономика #всемирный банк #пандемия #экономический кризис #коронавирус

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