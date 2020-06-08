Техасский ученый привел сравнение статистики уровня жизни приемных детей в однополых и традиционных семьях.

Прошедшая неделя была занята у ЛГБТ-сообщества обсуждением нового ролика Федерального агенства новостей о поправке к Конституции РФ, в которой понятие брака фиксируется между мужчиной и женщиной. Ролик вскрыл важную проблему однополых семей. Гомосексуалисты используют главным аргументом предположение, что маленькому ребенку лучше жить в однополой семье, чем в детдоме, но научные исследования говорят об обратном.

Ученый Техасского университета Марк Регнерус в 2012 году выяснил, что наклонности к суициду наблюдаются у 12% детей лесбийских пар и 24% детей гомосексуальных пар. К сравнению можно привести статистику в обычных или неполных семьях, там показатель близок к 5%.

Маленький мальчик Олег пережил изнасилование, избиения и нелюбовь, прожив пять лет со своим отцом и его парнем. Парень отца склонял мальчика к оральному сексу, после чего ребенок пытался покончить с собой. О подробностях суровой жизни можно прочесть в материале Nation News.

Сейчас в России вместе с поправками к Конституции Российской Федерации продвигаются различные меры, направленные на улучшение жизни страны. В их число входят доступная медпомощь, ежегодная индексация пенсий и многое другое.