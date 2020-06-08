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18:21   8 Июня 2020
Армия

Дети стали жертвами обстрела мирных жителей Сирта со стороны ПНС Ливии

Дети стали жертвами обстрела мирных жителей Сирта со стороны ПНС Ливии

Обстрел Сирта протурецкими боевиками террористического Правительства национального согласия Ливии привел к жертвам среди мирных жителей города, включая детей. Кадры с места трагедии появились в Сети.

Обстрел западного района Сирта протурецкими боевиками ПНС Ливии привел к гибели и ранениям среди мирных жителей. Как сообщает Федеральное агентство новостей, один из жилых домов в Герара аль-Газахе полностью разрушен.

Под огнем террористов погибли ни в чем неповинные дети. Шокирующие кадры с убитыми детьми опубликовал в своем аккаунте Twitter пользователь @abdo_alferjany.

Атака на Сирт стала логичным следствием отказа Файеза Сарраджа от принятия очередной мирной инициативы командования Ливийской национальной армии и Палаты представителей Ливии, сформулированной в "Каирской декларации". Правда, и террористам досталось. ФАН сообщает, что в ходе наступления на Сирт они потеряли 50 человек и еще более ста получили ранения.

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Автор: Яна Либерман
#ливия #сирт #пнс ливии

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