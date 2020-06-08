Дети стали жертвами обстрела мирных жителей Сирта со стороны ПНС Ливии

Обстрел Сирта протурецкими боевиками террористического Правительства национального согласия Ливии привел к жертвам среди мирных жителей города, включая детей. Кадры с места трагедии появились в Сети.

Обстрел западного района Сирта протурецкими боевиками ПНС Ливии привел к гибели и ранениям среди мирных жителей. Как сообщает Федеральное агентство новостей, один из жилых домов в Герара аль-Газахе полностью разрушен.

Под огнем террористов погибли ни в чем неповинные дети. Шокирующие кадры с убитыми детьми опубликовал в своем аккаунте Twitter пользователь @abdo_alferjany.

Атака на Сирт стала логичным следствием отказа Файеза Сарраджа от принятия очередной мирной инициативы командования Ливийской национальной армии и Палаты представителей Ливии, сформулированной в "Каирской декларации". Правда, и террористам досталось. ФАН сообщает, что в ходе наступления на Сирт они потеряли 50 человек и еще более ста получили ранения.