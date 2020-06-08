Организатор Moscow FemFest призвала не забывать о репродуктивных правах мужчин

Говорить о поддержке отцовства в России необходимо, считает кандидат философских наук Ирина Изотова, организатор фестиваля о гендерной грамотности Moscow FemFest. В онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» она заявила, что мужчины не должны боятся воспитывать детей и сидеть с ними в декрете.

«Нужно говорить о репродуктивных правах отца. Чтобы они брали [детей] себе. У нас ситуация такая, что детей автоматически к матери определяют. Некоторые сожалеют, что по решению суда определили их к матери», — рассказала Изотова.

Говоря о проблеме гендерного неравенства, она привела в пример данные, озвученные бывшим вице-премьером России Ольгой Голодец по зарплате у женщин за минувший год.

«Зарплата женщин на 30 процентов меньше, чем у мужчин. Этот вопрос нужно решать. Есть женщины, который говорят, что не могут продвинуться по карьере только из-за того, что они женщины», — убеждена Изотова.

Женщины должны иметь возможность работать и развиваться в разных областях, включая бизнес, политику и науку.