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19:12   8 Июня 2020
Россия

Организатор Moscow FemFest призвала не забывать о репродуктивных правах мужчин

Организатор Moscow FemFest призвала не забывать о репродуктивных правах мужчин

Говорить о поддержке отцовства в России необходимо, считает кандидат философских наук Ирина Изотова, организатор фестиваля о гендерной грамотности Moscow FemFest. В онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» она заявила, что мужчины не должны боятся воспитывать детей и сидеть с ними в декрете.

«Нужно говорить о репродуктивных правах отца. Чтобы они брали [детей] себе. У нас ситуация такая, что детей автоматически к матери определяют. Некоторые сожалеют, что по решению суда определили их к матери», — рассказала Изотова.

Говоря о проблеме гендерного неравенства, она привела в пример данные, озвученные бывшим вице-премьером России Ольгой Голодец по зарплате у женщин за минувший год.

«Зарплата женщин на 30 процентов меньше, чем у мужчин. Этот вопрос нужно решать. Есть женщины, который говорят, что не могут продвинуться по карьере только из-за того, что они женщины», — убеждена Изотова.

Женщины должны иметь возможность работать и развиваться в разных областях, включая бизнес, политику и науку.

«Нужно обсуждать, придумывать шаги, которые поднимут качество присутствия женщины в экономике и других сферах», — резюмировала эксперт.

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Автор: Арсений Аскольский
#женщины #гендерное неравенство

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