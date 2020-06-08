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 Путин поручил правительству разработать меры по поддержке безработных россиян

Путин поручил правительству разработать меры по поддержке безработных россиян
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18:15   8 Июня 2020
Экономика

Путин поручил правительству разработать меры по поддержке безработных россиян

Путин поручил правительству разработать меры по поддержке безработных россиян

Ситуация на российском рынке труда и положение безработных стали предметом очередного совещания президента РФ Владимира Путина с членами Правительства РФ. Президент сформулировал ряд поручений правительству в этой сфере.

Пандемия коронавирусной инфекции осложнила ситуацию на рынке труда во всем мире, и Россия не стала исключением. Президент РФ Владимир Путин озаботился положением безработных и поручил Правительству РФ принять ряд мер по поддержке этой категории населения. В частности, он предложил добавить по три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка, если его родители или опекуны потеряли работу. Полный список поручений и ответственных за их исполнение опубликован на официальном сайте президента России.

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Автор: Ирина Большунова
#путин #безработные #рынок труда

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