Facebook может использовать фейки для организации беспорядков в России

Россия будет требовать от социальной сети Facebook ужесточить внутреннюю политику приложения, несмотря на игнорирование вопроса со стороны администрации американской компании, заявил депутат Госдумы Андрей Альшевских.

Facebook неоднократно помечал СМИ, которые якобы контролируются властями.

Альшевских заявил, что Москва много раз призывала руководителей Facebook детально разбираться с публикуемой на ресурсе информацией. Он уверен, что странная политика и бездействие представителей соцсети могут привести к серьезным конфликтам в разных государствах мира.

Депутат отметил, что в соцсети систематически распространяются фейки, искажающие информацию о внутриполитической обстановке в России. Администрация Facebook заинтересована в дестабилизации ситуации в РФ, сообщает "НьюИнформ".