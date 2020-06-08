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18:11   8 Июня 2020
Россия

Депутат Федоров указал на схожесть «дела Скрипалей» и высылки дипломатов РФ и Чехии

Депутат Федоров указал на схожесть «дела Скрипалей» и высылки дипломатов РФ и Чехии

История с ядом рицином в Чехии выдержана в том же стиле, что и так называемое «дело Скрипалей», поэтому ситуацию можно расценивать как очередную информационную атаку против РФ. Такими словами депутат Госдумы Евгений Федоров прокомментировал ФАН высылку российских дипломатов из Чехии.

В мае в чешских СМИ появились публикации о том, что в Прагу прилетел человек с российским дипломатическим паспортом с якобы целью подготовить покушение на местных чиновников. В адрес россиянина поступали угрозы, поэтому посольство РФ в Праге просило чешское МИД предоставить ему полицейскую охрану. Российские дипломаты заявляли о бездоказательности обвинений. Однако 5 июня премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил о высылке двух российских дипломатов.

«Цель [этих обвинений] — максимальное ухудшение отношений с Россией и создание условий для воздействия на РФ уже другими методами: санкциями, как было в истории со Скрипалями, либо методами военного характера, либо подкреплением украинско-грузинской линии по вооруженному воздействию на Россию. Это называется геополитика», — отметил депутат.

Депутат Федоров указал на схожесть «дела Скрипалей» и высылки дипломатов РФ и Чехии

Недружественный шаг Чехии и «дело Скрипалей» напомнили Евгению Федорову сюжет «дешевых шпионских романов». По его словам, представители Центрального разведывательного управления США, занимающиеся этими процессами, читают подобного рода литературу и имеют соответствующую квалификацию.

«Здесь ведь явно видно, что это один и тот же стиль — что в Англии, что в Чехии. Это значит — один и тот же автор. Такие вот у этого автора представления, методы и идеи», — резюмировал депутат.

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Автор: Андрей Рыдаль
#россия #чехия #депутат #скрипаль

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