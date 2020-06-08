Президент Египта по телефону рассказал Путину о предложениях по ливийскому урегулированию

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, рассказав о принятой "Каирской декларации". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно опубликованным данным, российский лидер положительно оценил усилия, которые Каир принимает для урегулирования кризиса в Ливии. Кроме того, главы государств подтвердили настрой на запуск межливийских переговоров.

В субботу, 6 июня, ас-Сиси провел встречу с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром и председателем Палаты представителей Ливии Агилой Салехом. По итогам переговоров была принята "Каирская декларация", которая направлена на урегулирование ливийского кризиса.