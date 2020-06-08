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18:09   8 Июня 2020
Россия

Совфед предложил правительству временно освободить бизнес от налогов

Совфед предложил правительству временно освободить бизнес от налогов

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов в комментарии «Политике Сегодня», перечислил предложения по восстановлению экономики, которые сенаторы направили правительству РФ. Среди них — налоговые каникулы для бизнеса и снижение налогов.

«Среди них налоговые каникулы для впервые зарегистрированных ИП на упрощенной системе налогообложения, а также для тех, кто перешел на патентную систему налогообложения, снижение ставок по налогам (имущество, прибыль), субсидирование процентной ставки организациям торговли, увеличение авансирования закупок и другие», — перечислил сенатор.

Всего сенаторы направили в кабмин перечень из 160 мероприятий, из них 27 — от комитета по экономической политике, добавил Кутепов.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами заявил о доработках общенационального плана действий по восстановлению экономики, и попросил учесть мнение предпринимателей, экспертов, Совета Федерации и Госдумы. Обновленный документ глава правительства поручил представить к 19 июня.

Мишустин представил общенациональный план восстановления экономики президенту РФ Владимиру Путину 2 июня. Президент заявил, что к реализации плана нужно приступить с 1 июля, и дал правительству две недели на его доработку.

План разделен на три этапа. До конца 2020 года предстоит добиться стабилизации ситуации, до второго квартала 2021-го — восстановления экономики. К четвертому кварталу 2021 года нужно выйти на экономический рост не менее 2,5 процентов в год.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#экономика #план #совет федерации

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