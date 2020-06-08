Федоров призвал Москву ответить зеркально на высылку своих представителей из Чехии

Россия должна принять зеркальные меры в ответ на высылку своих представителей из Чехии, заявил депутат Госдумы Евгений Федоров.

Недавно премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил о высылке двух российских дипломатов. Он сослался на то, что решение принято из-за истории о якобы доставке яда рицин в Прагу представителем Российской Федерации. Бабиш сказал, что "дело с рицином" оказалось выдуманным, а вымышленные данные контрразведке якобы отправил один из сотрудников дипломатического представительства России в Праге, сообщает Федеральное агентство новостей.

Федоров считает, что Россия должна ответить зеркально на высылку своих представителей из Чехии, что подчеркивает статус решений. Тогда в дальнейшем любая страна, которая захочет воздействовать на дипломатическое ведомство РФ, должна будет готовиться к таким ответным действиям.