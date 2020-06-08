Генерал-майор Попов рассказал о тактике использования перехватчика МиГ-31

Российское министерство обороны своей военной стратегией разрушило украинские надежды на планы Вашингтона нанести по Сибири удар ракетами стратегических бомбардировщиков.

Как рассказал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» кандидат технических наук, генерал-майор авиации и заслуженный военный летчик России Владимир Попов, комментируя «аналитические отчеты» украинской компании Defense Express, в которых регулярно сообщается об уязвимости российской обороны. Также издание время от времени публикует сообщения о том, что Украина получила новое вооружение, которое, однако, на поверку оказывается слегка модифицированными и переделанными образцами еще советского стрелкового оружия или военной техники.

По словам военного эксперта, украинская пропаганда славится своим умением плодить фейки, но в данном случае, сообщая о возможной ракетной атаке американских стратегических бомбардировщиков на Сибирь, она просто передергивает факты.

«Как только США проявят хоть малейшие признаки подготовки к военной атаке, Россия начнет переброску на северное стратегическое направление дополнительных подразделений истребителей Миг-31, в усиление к уже дежурящим группам. Каждая четверка этих машин защищает по 1,2 тысячи километров линии фронта», — подчеркнул Попов.

При этом он напомнил, что российский высотный всепогодный сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31 не зря уже получил прозвище Foxhound, то есть «загонщик лис», на Западе. Авиаполк таких истребителей, каждый из которых может перехватывать и уничтожать вражеские ракеты и даже спутники на больших, средних и низких высотах, считается в составе ПВО спецназом. А у России таких групп будет не менее шести.

«И каждая из них перехватывает выпущенные самолетами противника ракеты, а при сближении атакует и сами самолеты. Оставшиеся ракеты перехватываются береговыми комплексами ПВО/ПРО, — отметил Попов в завершение беседы. — Не стоит забывать и о ЗРК на кораблях в прибрежной линии».

Опасность, по словам эксперта, может представлять лишь массированная атака – лишь в этом случае у противника появляются минимальные шансы, что единичные ракеты смогут достигнуть российской территории.

Напомним, ранее украинское издание сообщило, что американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress способны нанести удар по территории РФ, не заходя в зону воздушного пространства, которую контролируют зенитно-ракетные комплексы С-400. По мнению аналитиков Defense Express, ЗРК С-400 способны обнаруживать цели «лишь» на расстоянии в 600 километров, что дает «шанс» ракетам американских бомбардировщиков, которые, в зависимости от типа, могут поражать цель в радиусе 980–1200 километров.