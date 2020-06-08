Марченко предложил ввести жесткое наказание за привлечение к митингам несовершеннолетних

Парламентарий Евгений Марченко приступил к работе по созданию пакета законопроектов, которые предусматривают уголовную ответственность для лиц, вовлекающих подростков в массовые беспорядки.

Так называемая "оппозиция" может вновь вернуться к организации митингов этой осенью, если РФ не столкнется со второй волной эпидемии COVID-19. В связи с этим необходимо предпринять соответствующие меры, которые позволят жестче наказывать лиц, замешанных в проведении незаконных акций, считает депутат Государственной думы Евгений Марченко.

В беседе с корреспондентом издания "Слово и Дело" парламентарий заявил, что в настоящее время занимается подготовкой законопроектов, которые предусматривают уголовную ответственность в отношении организаторов беспорядков. В частности, это касается тех, кто привлекает к участию в незаконных митингах детей.

По словам Марченко, блогер Алексей Навальный и его соратники вытаскивают на улицы не только взрослых, но и подростков. Штраф 50 тысяч рублей за привлечение детей к беспорядкам не напугает так называемых "оппозиционеров", а вот уголовная ответственность поможет охладить их пыл, резюмировал депутат ГД.