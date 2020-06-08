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16:21   8 Июня 2020
Политика

Президент РФ постановил создать единый регистр с данными о россиянах

Президент РФ постановил создать единый регистр с данными о россиянах

Федеральный закон о формировании единого информационного регистра со сведениями о гражданах России подписал президент РФ Владимир Путин.

Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации, сообщает РИА Новости.

Регистр будет состоять из актуальных и достоверных данных о каждом россиянине: ФИО, даты рождения и смерти, пол, семейное положение, гражданство, а также подтверждающие это номера актов и документов.

Доступ к этой информации будет у государственных и муниципальных органов, МФЦ, нотариусов и самих россиян.

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Автор: Руслан Неглинный
#путин #рф #закон

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