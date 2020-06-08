Врачи предупредили о способности БАД провоцировать зависимость

Биологически активные добавки могут вызывать не только привыкание организма, но и нанести вред здоровью человека.

Многие россияне покупают БАД в надежде помочь организму, повысить иммунитет, улучшить его работу в зимнее время. Однако не все врачи верят в эффективность подобных добавок. В разговоре с редакцией NEWS.ru терапевт Людмила Лапа рассказала, что влияние БАД на организм человека до конца не изучено, поэтому нельзя предсказать, как добавки повлияют на организм.

"Хотя это чужеродный белок, если это вытяжка. Это какое-то химическое соединение. Потому что любые препараты, содержащие травы любого вида, неизвестно, что они поддержат", — добавила врач.

По ее словам, в последнее время бесконтрольное употребление БАД населением увеличилось, но никто не может наверняка сказать, какие последствия они будут иметь через год или два.