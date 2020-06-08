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17:21   8 Июня 2020
Россия

Ветеран СВР объяснил наземные стрельбы НАТО в районе баз Северного флота РФ

Ветеран СВР объяснил наземные стрельбы НАТО в районе баз Северного флота РФ

Член Совета Федерации от Рязанской области, ветеран Службы внешней разведки РФ Игорь Морозов связал учебные стрельбы норвежских военных у российских границ с интересами НАТО в Арктике.

«Норвегия будет сейчас находиться в фарватере военных усилий НАТО и США на Арктическом направлении. Борьба за Арктику — это одно из главных направлений США, которые видят в закреплении Россией на своих Арктических территориях, как угрозу национальной безопасности США. Американские военные это не скрывают и будут делать попытки развивать также вооруженные силы НАТО в Арктике. И это следующая конфронтация, которая возможна в ближайшем обозримом будущем», — допустил сенатор в комментарии «Политике сегодня».

Как сообщает издание The Barents Observer, норвежские военные впервые испытали американские мобильные противотанковые комплексы Javelin (FGM-148) в районе города Киркенес, недалеко от баз Северного флота РФ.

Ракеты поразили учебные цели в 198 километрах от российской границы. Маневры проходили в рамках мероприятий НАТО, легенда которых предполагает оборону Финляндии. По словам начальника гарнизона военной базы Garrison of Sør-Varanger Яна Мариуса Нильсена, Норвегия обеспокоена непредсказуемым поведением России и ее «давлением на международный порядок». Военный добавил, что норвежская армия планирует увеличить численность контингента в северном районе к 2025 году.

Сенатор Морозов допускает, что подобные учения у российских границ будут проводиться чаще, что связано с мировыми претензиями центральной страны Североатлантического Альянса.

«США взяли курс на конфронтацию и доказывают это проведением каждых своих маневров в воздухе, на земле, и в акватории Балтийского и Черного морей. Мы видим, что работает во втором позиционном районе, в Польше, и скоро там будет устанавливаться система противоракетной обороны. Это уже будет второй позиционный район открыт. Американцы готовы к созданию таких же районов в Южной Корее и в Японии на своей базе», — оценил международную обстановку парламентарий.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #нато #арктика #норвегия

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