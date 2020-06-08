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 Евросоюз поддержал "Каирскую декларацию" по урегулированию кризиса в Ливии

Евросоюз поддержал "Каирскую декларацию" по урегулированию кризиса в Ливии
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16:18   8 Июня 2020
Политика

Евросоюз поддержал "Каирскую декларацию" по урегулированию кризиса в Ливии

Евросоюз поддержал "Каирскую декларацию" по урегулированию кризиса в Ливии

Евросоюз поддержал "Каирскую декларацию" и другие инициативы, которые направлены на урегулирование кризиса в Ливии и прекращение боевых действий в североафриканской стране. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Еврокомиссии Питер

"Мы неоднократно требовали незамедлительного прекращения огня в Ливии. Это постоянная позиция… Есть только политическое решение, возможных военных решений не существует", — пояснил он.

В субботу, 6 июня, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провел встречу с представителями Ливии, по итогам которой была принята "Каирская декларация". Документ поддержали Россия, Франция, США, ОАЭ и ряд арабских государств.

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Автор: Яна Либерман
#ес

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