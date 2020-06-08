Евросоюз поддержал "Каирскую декларацию" по урегулированию кризиса в Ливии

Евросоюз поддержал "Каирскую декларацию" и другие инициативы, которые направлены на урегулирование кризиса в Ливии и прекращение боевых действий в североафриканской стране. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Еврокомиссии Питер

"Мы неоднократно требовали незамедлительного прекращения огня в Ливии. Это постоянная позиция… Есть только политическое решение, возможных военных решений не существует", — пояснил он.

В субботу, 6 июня, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провел встречу с представителями Ливии, по итогам которой была принята "Каирская декларация". Документ поддержали Россия, Франция, США, ОАЭ и ряд арабских государств.