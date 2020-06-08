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16:15   8 Июня 2020
Общество

Собянин заявил о сохранении масочно-перчаточного режима в Москве

Собянин заявил о сохранении масочно-перчаточного режима в Москве

Масочно-перчаточный режим будет сохранен в Москве, несмотря на отмену режима самоизоляции и пропускной системы для поездок по городу, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Маски и перчатки останутся обязательным требованием при пользовании общественным транспортом, посещении магазинов, подчеркнул градоначальник в интервью журналистам в понедельник, 8 июня. По его словам, также остается в силе требование по ношению медицинских масок без перчаток во время нахождения на улице.

"Каждый из нас по-прежнему должен соблюдать режим самосохранения и бережного отношения к окружающим", — заявил Собянин.

Согласно данным оперативного штаба, в России зафиксировано более 467 тыс. случаев коронавируса. Из них почти 200 тыс. — в Москве. Все актуальные данные о ситуации вокруг пандемии COVID-19 приводятся на сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Юлия Яковлева
#москва #собянин

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