Кедми: 2020 год станет концом американской гегемонии

Государства, подконтрольные США – Прибалтика, Восточная Европа, Украина и некоторые ближневосточные страны – в скором времени столкнутся с большими трудностями из-за ситуации, которая складывается в самих Штатах.

Такое мнение в эфире телеканала Iton TV высказал израильский политолог Яков Кедми, слова которого приводит Федеральное бизнес-агентство «Экономика сегодня».

За долгие годы, когда США претендовали на мировое лидерство, отметил эксперт, они поставили в зависимость от своего диктата и финансовой помощи многие государства. Десятки стран по всему миру выстраивали свою внешнюю и внутреннюю политику, свою экономику с оглядкой на курс Вашингтона, и теперь, когда Штаты демонстрируют свою неспособность справляться с внутренними проблемами и вызовами времени, их сателлиты оказались в сложной ситуации.

«Если Штаты слабеют, показывают, что не в состоянии решать проблемы, если у них не остается ни сил, ни денег, ни времени, что будет с этими придатками Америки, которые все свое будущее вложили в них?», — задал аналитик риторический вопрос.

По его мнению, подконтрольные США страны – восточноевропейские и ближневосточные государства, Прибалтику и «недоразумение под названием Украина» — теперь ждет проблематичное будущее, а их надеждам на «новый план Маршала» не суждено сбыться ни при каких условиях.

«Все международные отношения изменятся в зависимости от новой роли, способностей и желаний США. После Второй мировой пришли американцы с большими возможностями, и был план Маршалла. Сегодня американцы в худшем положении. Денег нет – откуда они возьмут?», — подчеркнул эксперт.

В заключение Кедми добавил, что 2020 год станет последним годом американской гегемонии. США, которые на протяжении десятков лет полагали, что они единственная глобальная держава, не справились с эпидемией коронавируса, расовыми проблемами и экономической войной с китайцами. А в новом мире странам придется договариваться друг с другом и уже не будет места диктату одного государства.