Президент РФ подписал закон о выплатах довольствия погибшего военного его семье

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о порядке выплаты денежного довольствия погибшего или без вести пропавшего военного его семье. Соответствующая информация опубликована на интернет-портале правовой информации.

Закон обязывает к выплатам денежной компенсации членам семьи погибшего(умершего) военного или признанным без вести пропавшим.

Также члены семьи могут получить право на денежную компенсацию взамен положенного продовольственного пайка, подлежащего выдаче по просьбе военного-контрактника, проходившего службу за пределами Российской Федерации, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Правительство будет определять размер данной компенсации. Семьи военных могут претендовать на командировочные расходы в случае отправки военного в командировку на службе.

Ранее сообщалось о том, что с 25 июня по 1 июля пройдет голосование по поправкам к Конституции РФ. Среди изменений в главный закон страны, в частности, значатся: запрет действий, направленных на изменение границы РФ, и закрепление мер по международному поддержанию мира.