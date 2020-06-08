Как писать цепляющие PR-тексты во время самоизоляции

Уже 22 июня начнется онлайн курс Тимура Асланова «Секреты и техники написания эффективных PR-текстов», на котором вас научат писать максимально эффективные и действительно цепляющие тексты в условиях повышенной конкуренции за внимание.

В процессе обучения будут предоставлены реальные инструменты для повышения эффективности текстов, разобраны конкретные посты, статьи и пресс-релизы. Кроме того, на большом количестве примеров участникам курса покажут как надо и как не надо делать, а практические задания помогут отточить необходимые навыки и закрепить материал.

Предусмотрена обратная связь от преподавателя, которая поможет оценить правильность действий и скорректировать их.

На курсе вы научитесь:

понимать ключевые задачи текстов и как их решать,

чем реально хороший текст отличается от плохого,

привлекать и удерживать внимание аудитории на ваших текстах,

выстраивать правильную структуру текстов для повышения их эффективности,

доносить до аудитории ключевые сообщения,

писать на таком языке, который воспринимает ваша целевая аудитория и находить с каждым ее сегментом общий язык,

придумывать цепляющие заголовки ко всем видам текстов.

Данный онлайн-курс подойдет руководителям и сотрудникам пресс-служб и PR-департаментов, пресс-секретарям, специалистам по связям с общественностью, копирайтерам и корпоративным журналистам.

Курс состоит из пяти живых онлайн-уроков по полтора часа каждый. Практика, разбор кейсов, упражнения и мозговые штурмы, работа с кейсами участников курса.

Посмотреть программу онлайн-курса и подать заявку на участие.

Или звоните по тел. (495) 540-52-76.

ИА «Политика сегодня» — информационный партнер.