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16:12   8 Июня 2020
Россия

Как писать цепляющие PR-тексты во время самоизоляции

Как писать цепляющие PR-тексты во время самоизоляции

Уже 22 июня начнется онлайн курс Тимура Асланова «Секреты и техники написания эффективных PR-текстов», на котором вас научат писать максимально эффективные и действительно цепляющие тексты в условиях повышенной конкуренции за внимание.

В процессе обучения будут предоставлены реальные инструменты для повышения эффективности текстов, разобраны конкретные посты, статьи и пресс-релизы. Кроме того, на большом количестве примеров участникам курса покажут как надо и как не надо делать, а практические задания помогут отточить необходимые навыки и закрепить материал.

Предусмотрена обратная связь от преподавателя, которая поможет оценить правильность действий и скорректировать их.

Как писать цепляющие PR-тексты во время самоизоляции

На курсе вы научитесь:

  • понимать ключевые задачи текстов и как их решать,
  • чем реально хороший текст отличается от плохого,
  • привлекать и удерживать внимание аудитории на ваших текстах,
  • выстраивать правильную структуру текстов для повышения их эффективности,
  • доносить до аудитории ключевые сообщения,
  • писать на таком языке, который воспринимает ваша целевая аудитория и находить с каждым ее сегментом общий язык,
  • придумывать цепляющие заголовки ко всем видам текстов.

Данный онлайн-курс подойдет руководителям и сотрудникам пресс-служб и PR-департаментов, пресс-секретарям, специалистам по связям с общественностью, копирайтерам и корпоративным журналистам.

Курс состоит из пяти живых онлайн-уроков по полтора часа каждый. Практика, разбор кейсов, упражнения и мозговые штурмы, работа с кейсами участников курса.

Посмотреть программу онлайн-курса и подать заявку на участие.

Или звоните по тел. (495) 540-52-76.

ИА «Политика сегодня» — информационный партнер.

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Автор: Петр Александров
#курс #обучение #pr #пресс-служба

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