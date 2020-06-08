Биолог подтвердил необходимость защитных масок в помещении после самоизоляции

Доктор биологических наук, профессор Игорь Красильников порекомендовал россиянам брать пример с китайцев и пользоваться средствами индивидуальной защиты от коронавируса в помещениях.

«В помещении возрастает вероятность заражения, поэтому маски и перчатки имеют место быть. Другое дело, что на открытом воздухе очень маленькая вероятность заражения, если только в лицо человеку напрямую не чихают и не кашляют», — отметил биолог в комментарии «Политике сегодня».

Столичные власти со вторника, 9 июня, отменяют самоизоляцию, пропускной режим и график прогулок. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в подавляющем большинстве москвичи ответственно выполняли эпидемиологические рекомендации — носили медицинские маски и перчатки в магазинах, аптеках и в общественном транспорте.

«Уже несколько недель — медленно, но верно — пандемия идет на спад. Снижается количество новых случаев заражения, из больниц выписывается больше людей, чем вновь поступает на койки», — оценил результаты мэр.

С 9 июня в столице откроют парикмахерские, салоны красоты, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству, с 16 июня — музеи, выставочные залы, зоопарки и летние кафе, а с 23 июня — фитнес-клубы, рестораны. Также откроются детские сады и бассейны.

«Не будем забывать и о том, что вероятность заражения коронавирусом уменьшилась, но все еще существует», — напомнил мэр.

Стандартное средство дезинфекции бассейнов — хлор — не панацея от коронавируса, но подавляет другую бактериальную флору, объяснил биолог. Вместе с тем в хлорированной воде снижается вероятность заражения коронавирусной инфекцией, что не требует от посетителей плавать в масках и перчатках.

«Когда человек переодевается и заходит в воду, смысла в защитных масках и перчатках нет», — подытожил Красильников.