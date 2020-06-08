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15:21   8 Июня 2020
Политика

Ливийский парламент поблагодарил ас-Сиси за "Каирскую декларацию"

Ливийский парламент поблагодарил ас-Сиси за "Каирскую декларацию"

"Каирская декларация" поспособствует объединению ливийского военного и политического руководства. Об этом сообщила Палата представителей Ливии поблагодарив президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси за принятые инициативы.

Как пишет издание Alsaaa24, в ливийском парламенте надеются на начало единого политического диалога по урегулированию кризиса в североафриканской стране. Кроме того, в Тобруке считают, что продолжать кровопролитие бессмысленно, так как политические разногласия могут перейти в гражданский конфликт, чего нельзя допустить.

"Еще в Палате представителей Ливии призвали ливийских граждан к объединению перед лицом угрозы иностранного вторжения, чтобы обеспечить защиту природных богатств страны ради будущего", — отмечает Федеральное агентство новостей.

"Каирская декларация" была принята по итогам переговоров президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси с представителями Ливии. Документ поддержали Россия, Франция, США, ОАЭ и ряд арабских стран.

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Автор: Илья Романович

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