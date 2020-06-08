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15:06   8 Июня 2020
Армия

МИД РФ считает "Каирскую декларацию" основой для развития переговоров по Ливии

МИД РФ считает "Каирскую декларацию" основой для развития переговоров по Ливии

Департамент информации и печати МИД России прокомментировал "Каирскую декларацию", согласованную представителями Египта и Ливии.

На официальном сайте Министерства иностранных дел России появился комментарий об итогах встречи президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, фельдмаршала и командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара, председателя Палаты депутатов Ливии Агилы Салеха. По итогам совещания было принято решение о скорейшем прекращении огня в североафриканской стране.

Представители МИД РФ назвали предложенные меры комплексными предложениями. Встреча стала основой для дальнейшего диалога в Ливии и восстановлению мира.

Однако не все готовы идти на перемирие. Главарь так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж продолжает захватывать города и обстреливать мирное население. Об этом стало известно из его разговора с бригадным генералом. 

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Автор: Яна Либерман
#россия #египет #ливия #мид рф #лна

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