Руководство ПНС Ливии отказалось от "Каирской декларации"

Глава нелегитимного ПНС Ливии Файез Саррадж не поддержал прекращение огня и перемирие с ЛНА, тем самым он отвергает возможность мирного урегулирования ливийского кризиса.

Глава Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж в ходе телефонного разговора с бригадным генералом, командующим фронтом в районе Сирта поздравил его с удачным наступлением на город. Об этом сообщает пресс-служба операции ПНС Ливии «Вулкан гнева».

Обращение Сарраджа показывает его полный отказ от «Каирской декларации», пишет Федеральное агентство новостей.

Председатель Палаты представителей Агила Салех и главнокомандующий ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар ранее прилетали в Каир для того, чтобы обсудить с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси возможные варианты урегулирования конфликта в Ливии. Вывод был сделан таков, что необходимо провести перемирие на территории страны и под соответствующей эгидой ООН.