Британский парламентарий обвинил Германию в предательстве в отношении СП-2

Член британского парламента Дэниел Кавчински обвинил Германию в "предательстве" Европы из-за сотрудничества с Россией по проекту "Северный поток — 2", заявил политик в беседе с таблоидом Daily Express.

Кавчински сказал, что уже обсуждал вопрос ограничительных мер против "Северного потока — 2" с британским премьер-министром Борисом Джонсоном, сообщает РИА Новости.

Политик отметил, что Великобритании нужно поддержать своих союзников по НАТО и вместе с Соединенными Штатами возобновить контроль над внешней политикой. Кавчински добавил, что такие меры должны не дать проекту "Северный поток — 2" завершиться.