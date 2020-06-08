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14:58   8 Июня 2020
Политика

Британский парламентарий обвинил Германию в предательстве в отношении СП-2

Британский парламентарий обвинил Германию в предательстве в отношении СП-2

Член британского парламента Дэниел Кавчински обвинил Германию в "предательстве" Европы из-за сотрудничества с Россией по проекту "Северный поток — 2", заявил политик в беседе с таблоидом Daily Express.

Кавчински сказал, что уже обсуждал вопрос ограничительных мер против "Северного потока — 2" с британским премьер-министром Борисом Джонсоном, сообщает РИА Новости.

Политик отметил, что Великобритании нужно поддержать своих союзников по НАТО и вместе с Соединенными Штатами возобновить контроль над внешней политикой. Кавчински добавил, что такие меры должны не дать проекту "Северный поток — 2" завершиться.

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Автор: Василий Пименов
#германия

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