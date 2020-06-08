Полиция объявила в розыск переодевавшего своих детей в женскую одежду отца-транссекусуала

Правоохранители намерены найти жителя столицы РФ, который приобщает своего сына к транс-культуре.

Полиция узнала об отце-транссексуале от женщины, которая познакомилась с ним в социальной сети. В начале общения москвичка думала, что с ней общается девушка. Однако потом мужчина раскрыл себя и заявил, что он транссексуал. Женщина продолжила с ним общаться. Тогда горе-отец рассказал ей, что приучает и своего ребенка к транс-культуре.

После этого москвичка не выдержала и сообщила об услышанном в правоохранительные органы. Полицейские приняли сведения девушки и приступили к поискам транссексуального семейства из Измайлово, пишет Telegram-канал Mash.

С 25 июня по 1 июля в РФ пройдет голосование по поправкам к Конституции. Одной из мер ,которые предлагает глава РФ Владимир Путин, является закрепление понятия брака как "союза между мужчиной и женщиной".