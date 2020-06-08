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14:53   8 Июня 2020
Происшествия

Полиция объявила в розыск переодевавшего своих детей в женскую одежду отца-транссекусуала

Полиция объявила в розыск переодевавшего своих детей в женскую одежду отца-транссекусуала

Правоохранители намерены найти жителя столицы РФ, который приобщает своего сына к транс-культуре.

Полиция узнала об отце-транссексуале от женщины, которая познакомилась с ним в социальной сети. В начале общения москвичка думала, что с ней общается девушка. Однако потом мужчина раскрыл себя и заявил, что он транссексуал. Женщина продолжила с ним общаться. Тогда горе-отец рассказал ей, что приучает и своего ребенка к транс-культуре. 

После этого москвичка не выдержала и сообщила об услышанном в правоохранительные органы. Полицейские приняли сведения девушки и приступили к поискам транссексуального семейства из Измайлово, пишет Telegram-канал Mash. 

С 25 июня по 1 июля в РФ пройдет голосование по поправкам к Конституции. Одной из мер ,которые предлагает глава РФ Владимир Путин, является закрепление понятия брака как "союза между мужчиной и женщиной". 

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Автор: Кристина Мокроусова
#москва #дети #полиция #поправки

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